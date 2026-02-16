Элита Арсеньева зашла не в ту дверь мирового майнинга

Бывшую чиновницу из Арсеньева подозревают в организации криптовалютной пирамиды, в которую она вовлекала местных жителей. ИА PrimaMedia выяснило подробности этой истории. Среди участников схемы с криптобиржей оказался известный местный предприниматель, в прошлом единоросс и экс-депутат городской Думы Сергей Порхун, у которого полиция изъяла майнинг-ферму.
По данным редакции, силовики задержали бывшего заместителя главы Арсеньева Светлана Черных. В администрации она также руководила финансовым управлением. На сайте администрации сохранились ее фото вплоть до 2024 года с заседаний и торжественных мероприятий, где ее внешность совпадает с опубликованным прокуратурой Приморья видео из суда. Чиновница — человек из команды бывшего мэра города Владимира Пивня, который срочно покинул свой пост в январе 2025 года, не дождавшись нескольких месяцев до официального конца полномочий. Уже в этом году в ходе ротации был выведен из состава регионального политсовета «Единой России».
"По предварительной версии следствия, в период с 2015 по 2023 год подозреваемая, являясь на тот момент муниципальной служащей в статусе руководителя, с целью получения финансовой выгоды вводила в заблуждение знакомых о наличии у нее доступа к площадке криптобиржи, являвшейся фактически финансовой пирамидой.
После получения денежных средств открывала криптокошельки, однако доступ к ним оставляла себе для сокрытия сведений о получаемом доходе, как и сами доходы, получаемые от вовлечения в деятельность пирамиды других людей", — сообщила в четверг, 12 февраля, краевая прокуратура.
Фигурантка, как было указано дальше, обманула не менее 20 жителей Приморья, завладев средствами на общую сумму свыше 25 млн рублей. Однако, как и в случае с легендарной МММ, были редкие счастливчики, получившие с пирамиды доход.
Как сообщили источники ИА PrimaMedia, одним из вкладчиков оказался известный местный предприниматель и политик Сергей Порхун. По арсеньевским меркам — серьезная фигура. В «нулевые» был депутатом Думы Арсеньева, занимал пост заместителя председателя. Одновременно занимал должность генерального директора ООО «Производственно-заготовительная база». В 2007 году баллотировался в главы Арсеньева. Был одним из семи зарегистрированных кандидатов. Входил в состав местного политсовета «Единой России». В 2012 году участвовал в XIII съезде партии в Москве как один из делегатов от Приморского края. Зарегистрированные на него ИП специализировались на сборе и заготовке недревесных лесных ресурсов, оптовой торговле лесоматериалами, пиломатериалами, древесным сырьём, необработанными лесоматериалами. На февраль 2026 года они не действуют.
Порхун был частым гостем мэрии и человеком с ресурсами, так что быстро вошел в курс дела и вложил свои деньги.
В начале января 2025 года сотрудники МО МВД России «Арсеньевский» получили сообщение от неравнодушного гражданина о возможном факте незаконного подключении к городским электрическим сетям. Был указан адрес. Собственником расположенного по нему жилого помещения оказался Сергей Порхун. Полицейские нагрянули с проверкой и обнаружили в подсобном помещении оборудованную майнинг-ферму. На месте была супруга предпринимателя, которая не могла дать каких-либо пояснений. Сам же предприниматель, узнав о визите правоохранителей, спешно убыл в США.
По сведениям агентства, сейчас Порхун находится в Филадельфии (США), где проживает с сыном, имеющим американское гражданство и занимается строительным бизнесом с бывшими партнерами экс мэра Владивостока Владимира Николаева.
Примечательный факт — речь в деле идет, в том числе, о знаменитой криптопирамиде OneCoin, созданной уроженкой Болгарии Ружей Игнатовой в 2014 году. То время можно назвать «цифровой лихорадкой», вызванной валовым ростом популярности и стоимости BitCoin’а. Характерным было появления многочисленных новых криптовалют, которые обещали быстрый рост с ноля по примеру «битка». Одной из таких и позиционировал себя OneCoin. С той лишь разницей, что и майнинг, и продажа были сосредоточены на подконтрольных компании сайтах. В 2017 году Ружа Игнатова исчезла с радаров и до сих пор ее местонахождение неизвестно. В 2025 году было объявлено об экранизации истории OneCoin, а главную роль в фильме должна сыграть Кейт Уинслет.
Расследование дела в ее отношении ведется СУ СК России.