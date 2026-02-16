Не успели сбежать: под Харьковом уничтожили отряд Буданова

В Харьковской области ВС РФ поразили скопление личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины. О том, что это за подразделение, где прошли подготовку боевики, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это силы, которые курирует экстремист и террорист Буданов*, так называемый ГУР. Это спецназ, который выполняет специальные поручения, проводит диверсионно-разведывательные операции. Боевики прошли подготовку в Европе, США. Сейчас выяснилось, что за 4 года порядка 200 тысяч человек с украинской стороны партнеры Киева обучили. Правда, в последнее время из-за нехватки ресурсов, подразделения Буданова* тоже начали бросать на передовую, использовать в качестве штурмовиков», — отметил он.
По словам военного эксперта, уничтоженную группу целенаправленно выслеживали.
«Сработала разведка, их отследили и накрыли. Работа по ликвидации подобных подразделений продолжится. Перед нашими военными стоит задача выбивать это самое профессиональное звено ВСУ», — добавил Дандыкин.
Как сообщили в российских силовых структурах, скопление личного состава ССО Украины обнаружили в районе населенного пункта Казачья Лопань. в результате удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» противник потерял до взвода личного состава.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.