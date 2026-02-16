Не успели сбежать: под Харьковом уничтожили отряд Буданова

«Это силы, которые курирует экстремист и террорист Буданов*, так называемый ГУР. Это спецназ, который выполняет специальные поручения, проводит диверсионно-разведывательные операции. Боевики прошли подготовку в Европе, США. Сейчас выяснилось, что за 4 года порядка 200 тысяч человек с украинской стороны партнеры Киева обучили. Правда, в последнее время из-за нехватки ресурсов, подразделения Буданова* тоже начали бросать на передовую, использовать в качестве штурмовиков», — отметил он.