Президент Владимир Путин присвоил почётное звание омскому железнодорожнику

Отметим, что за последний год в президентских указах и отраслевых сообщениях не раз встречались фамилии работников транспортной сферы, в том числе железнодорожников. Так, в сентябре 2025 года машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Омск Олег Мельников был награждён медалью «За развитие железных дорог».