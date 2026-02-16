Президент Владимир Путин присвоил почётное звание омскому железнодорожнику

В указе президента России от 11 февраля 2026 года среди награждённых указан омский железнодорожник — руководитель моторвагонного депо.
Как следует из документа, почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Александру Петрову — начальнику моторвагонного депо Омск Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (филиал ОАО «РЖД»).
Отметим, что за последний год в президентских указах и отраслевых сообщениях не раз встречались фамилии работников транспортной сферы, в том числе железнодорожников. Так, в сентябре 2025 года машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Омск Олег Мельников был награждён медалью «За развитие железных дорог».