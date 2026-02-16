Долг на несколько лет: чем опасны свадьбы в кредит в Казахстане, рассказал эксперт

Юбилей, свадьба или любое другое торжество требуют финансовых вложений. Расходы включают аренду помещения, покупку продуктов питания, костюмы, подарки, оформление, услуги ведущих и затраты на размещение гостей. По данным за 2024 год, свадьба на 150 гостей могла обойтись казахстанцам в 6−8 млн тенге. При недостатке накоплений все это может оплачиваться заемными средствами, оформляя денежный потребительский кредит на 3−5 лет, который является самым дорогим для заемщика.