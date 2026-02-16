Долг на несколько лет: чем опасны свадьбы в кредит в Казахстане, рассказал эксперт

Юбилей, свадьба или любое другое торжество требуют финансовых вложений. Расходы включают аренду помещения, покупку продуктов питания, костюмы, подарки, оформление, услуги ведущих и затраты на размещение гостей. По данным за 2024 год, свадьба на 150 гостей могла обойтись казахстанцам в 6−8 млн тенге. При недостатке накоплений все это может оплачиваться заемными средствами, оформляя денежный потребительский кредит на 3−5 лет, который является самым дорогим для заемщика.
Эксперт Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» отмечает, что такое решение может иметь серьезные последствия для новообразованной семьи.
Финансовая ошибка часто совершается в эмоциональном состоянии. Свадьба воспринимается как статус, желание оправдать ожидания родственников и логика «Один раз живем», «Так у всех» или «Потом заработаем». Однако кредит — это не эмоция, а обязательство с фиксированными ежемесячными платежами и последствиями. Решение оформить кредит связано с переоцениванием важности события и недооценкой рисков.
Разовая трата кажется большой, но терпимой, а ежемесячные платежи в 120 тыс. тенге в месяц — небольшими расходами. Однако сумма в 4 млн тенге за 36 месяцев становится долгом. «Я называю это длинным финансовым хвостом», — отмечается в источнике.
Потраченные на свадьбу деньги не создают будущего дохода — это чистое потребление без процентов, снижения будущих расходов или формирования подушки безопасности. У молодой семьи появляются обязательства в виде аренды жилья, бытовых расходов и детей, а доходы остаются неустойчивыми. Большой долг означает, что часть заработанного будет отдаваться кредитору каждый месяц.
Через год пара может прийти с вопросом о невозможности накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Ответ уже записан в кредитном договоре. Эксперт не против свадеб, но против начала праздника с долгового обязательства. Средства выгоднее направить на покупку жилья. Наличие собственных денег вместо долгов — залог свободы выбора и финансовой устойчивости семьи.
Иногда самый роскошный старт семейной жизни — это отсутствие долгов, что понимаешь через несколько лет.