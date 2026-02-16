Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 февраля

Близнецам тоже стоит действовать реалистично. Не ждите чрезмерной поддержки от окружающих, даже от тех, кто обещал помощь. Упорство после неудач приведет к успеху. Вы сможете раскрыть чужие секреты и обратить это к выгоде. Поездки займут больше времени, чем планировалось. Учтите это, чтобы не пропустить важные события.