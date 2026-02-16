Ричмонд
Скончался экс-председатель Совета омской Тары Казец

Представители Комитета по экономике и УМС Тарского района Омской области вечером воскресенья, 15 февраля 2026 года, сообщили о тяжелой утрате в предпринимательском сообществе региона. В возрасте 65 лет скончался Владимир Казец, известный не только как владелец и директор ООО «Лада», но также оставивший след своей общественной и депутатской деятельностью.

Согласно представленной биографической справке, трудовой путь будущего предпринимателя и депутата начинался с должности инженера на одном из районных предприятий. Одной из первых управленческих должностей, на которой себя проявил Владимир Казец, называется пост директора Тарского деревообрабатывающего завода. Обозначено, что с 1997 года он окончательно выбрал предпринимательскую стезю — сначала как индивидуальный предприниматель в сфере реализации автомобильных деталей, а с 2010 года как владелец собственной компании в той же сфере.

Приобретя авторитет среди жителей района, Владимир Казец возглавил Совет Тарского городского поселения, а в 2020 году избран депутатом Совета Тарского района 6-го созыва.

«Его отличали высокая ответственность, отзывчивость и неравнодушие к судьбе родного города. Он был постоянным спонсором спортивных и культурных мероприятий, с первых дней мобилизации оказывал существенную помощь землякам, выполняющим боевые задачи», — отмечается в публикации.

Также указано, что заслуги Владимира Казеца в различных сферах отмечены в том числе почетными грамотами губернатора Омской области и регионального Минэкономики.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Николаевича Казеца.