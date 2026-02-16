Скончался экс-председатель Совета омской Тары Казец

Согласно представленной биографической справке, трудовой путь будущего предпринимателя и депутата начинался с должности инженера на одном из районных предприятий. Одной из первых управленческих должностей, на которой себя проявил Владимир Казец, называется пост директора Тарского деревообрабатывающего завода. Обозначено, что с 1997 года он окончательно выбрал предпринимательскую стезю — сначала как индивидуальный предприниматель в сфере реализации автомобильных деталей, а с 2010 года как владелец собственной компании в той же сфере.