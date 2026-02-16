Россиянам назвали неочевидные признаки инсульта: как обнаружить недуг

Резкая сильная головная боль, онемение или «странные ощущения» в лице могут быть признаками инсульта. На это важно обращать внимание. Так сообщила врач-невролог Наталья Жарова в беседе с «Лентой.ру».
Специалист назвала и другие неочевидные признаки недуга. Например, симптомом инсульта является потеря равновесия. Врач порекомендовала обращать внимание также на «ватность» в пальцах.
«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые. Иногда ему кажется, что речь родных звучит как иностранная, или он сам пытается что-то сказать, но слова складываются в кашу», — рассказала Наталья Жарова.
Роспотребнадзор между тем напомнил о рисках ввоза в страну оспы обезьян. В РФ 15 февраля зарегистрировали новые случаи заражения. Оспу обезьян обнаружили у вернувшихся из Таиланда туристов.