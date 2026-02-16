Россиянам назвали неочевидные признаки инсульта: как обнаружить недуг

«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые. Иногда ему кажется, что речь родных звучит как иностранная, или он сам пытается что-то сказать, но слова складываются в кашу», — рассказала Наталья Жарова.