Эдуард Даян из Еревана получил Гран-при конкурса имени Шпета в Омске

Гран-при и один миллион рублей завоевал скрипач из Еревана Эдуард Даян, сообщили организаторы.
Торжественная церемония прошла в Концертном зале с участием губернатора Виталия Хоценко. Глава региона вручил специальные призы участникам в трёх номинациях: виолончелистке Валерии Литовских из Екатеринбурга, альтисту Симеону Зубану из Нижнего Новгорода и скрипачке Татьяне Потеряевой из Екатеринбурга.
Победителями конкурса стали: в номинации «Скрипка» — Эдуард Даян (Ереван, 3 группа) и Илья Еремеев (Красноярск, 4 группа); в номинации «Альт» — Яна Нелюбина (Екатеринбург, 3 группа) и Симеон Зубан (Нижний Новгород, 4 группа); в номинации «Виолончель» — Мария Янсон (Санкт-Петербург, 3 группа) и Дидар Карим (Астана, 4 группа).