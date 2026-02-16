Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдуард Даян из Еревана получил Гран-при конкурса имени Шпета в Омске

В Омске завершился III Межрегиональный открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени В. Я. Шпета.

Источник: Сергей Мельников

Гран-при и один миллион рублей завоевал скрипач из Еревана Эдуард Даян, сообщили организаторы.

Торжественная церемония прошла в Концертном зале с участием губернатора Виталия Хоценко. Глава региона вручил специальные призы участникам в трёх номинациях: виолончелистке Валерии Литовских из Екатеринбурга, альтисту Симеону Зубану из Нижнего Новгорода и скрипачке Татьяне Потеряевой из Екатеринбурга.

Победителями конкурса стали: в номинации «Скрипка» — Эдуард Даян (Ереван, 3 группа) и Илья Еремеев (Красноярск, 4 группа); в номинации «Альт» — Яна Нелюбина (Екатеринбург, 3 группа) и Симеон Зубан (Нижний Новгород, 4 группа); в номинации «Виолончель» — Мария Янсон (Санкт-Петербург, 3 группа) и Дидар Карим (Астана, 4 группа).