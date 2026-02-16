Эдуард Даян из Еревана получил Гран-при конкурса имени Шпета в Омске

Торжественная церемония прошла в Концертном зале с участием губернатора Виталия Хоценко. Глава региона вручил специальные призы участникам в трёх номинациях: виолончелистке Валерии Литовских из Екатеринбурга, альтисту Симеону Зубану из Нижнего Новгорода и скрипачке Татьяне Потеряевой из Екатеринбурга.