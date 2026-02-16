Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире

«Каждому из нас нужно стремиться к миру во всем мире. Если каждый будет жить с хорошими помыслами и деяниями, обязательно наступит мир, и это не утопия. Нам всем нужно жить с верой в светлое будущее. Верю, что в мире победит благоразумие, а зло с корнем уйдет», — сказал он.