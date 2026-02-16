Бурятский Дед Мороз рассказал, как добиться мира во всем мире

УЛАН-УДЭ, 16 фев — РИА Новости. Добиться мира во всем мире можно, если каждый будет стремиться к нему, жить с хорошими помыслами и деяниями, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).
Вера в Белого старца появилась в древние времена — примерно 2,5 тысячи лет назад. Он — хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Үбгэн стал буддийским божеством. Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана — буддийского Нового года, который в этом году наступит 18 февраля.
«Каждому из нас нужно стремиться к миру во всем мире. Если каждый будет жить с хорошими помыслами и деяниями, обязательно наступит мир, и это не утопия. Нам всем нужно жить с верой в светлое будущее. Верю, что в мире победит благоразумие, а зло с корнем уйдет», — сказал он.
Сагаалган — один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название «Сагаалган» произошло от слова «сагаан», что означает «белый». Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.