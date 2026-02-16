Головкин на турнире в Баку поддержал казахстанца и получил в подарок азербайджанский ковер

По данным оргкомитета турнира на странице шоу в Instagram, в Баку произошло по-настоящему историческое событие для мирового грэпплинга. Там прошел первый турнир AIGA UWW. На церемонии открытия Геннадий Головкин выступил с приветственной речью, после чего ему и другим почетным гостям подарили символ страны — азербайджанский ковер.
Фотографией поделилась у себя в Instagram волейболистка Сабина Алтынбекова.
Кроме того Головкин присутствовал на бое казахстанца Бекзата Капасова, который одержал победу в схватке с хозяином турнира.
Помимо Бекзата в турнире приняли участие и другие казахстанские спортсмены.
Ранее хореограф Шайдорова показал процесс подготовки олимпийского чемпиона.