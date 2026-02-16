Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головкин на турнире в Баку поддержал казахстанца и получил в подарок азербайджанский ковер

15 февраля президент World Boxing и Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин побывал на спортивном мероприятии в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным оргкомитета турнира на странице шоу в Instagram, в Баку произошло по-настоящему историческое событие для мирового грэпплинга. Там прошел первый турнир AIGA UWW. На церемонии открытия Геннадий Головкин выступил с приветственной речью, после чего ему и другим почетным гостям подарили символ страны — азербайджанский ковер.

Фотографией поделилась у себя в Instagram волейболистка Сабина Алтынбекова.

Кроме того Головкин присутствовал на бое казахстанца Бекзата Капасова, который одержал победу в схватке с хозяином турнира.

Помимо Бекзата в турнире приняли участие и другие казахстанские спортсмены.

Ранее хореограф Шайдорова показал процесс подготовки олимпийского чемпиона.