Головкин на турнире в Баку поддержал казахстанца и получил в подарок азербайджанский ковер

По данным оргкомитета турнира на странице шоу в Instagram, в Баку произошло по-настоящему историческое событие для мирового грэпплинга. Там прошел первый турнир AIGA UWW. На церемонии открытия Геннадий Головкин выступил с приветственной речью, после чего ему и другим почетным гостям подарили символ страны — азербайджанский ковер.