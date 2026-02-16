Рок-звезда из Константиново: Поэт, который покорил TikTok спустя 100 лет

Сейчас у Есенина очередной виток популярности. По мнению специалиста, это обусловлено несколькими моментами. Первое — молодёжь в целом начинает активнее интересоваться русским культурным кодом. А Есенин — ярчайший его носитель. В нём нет «старины», «бархатца», он близок, он очень молодёжен, он яркий, он «крутой», он звезда своего времени. Второе — это круглые даты, и в том числе 100 лет смерти, которые подогревают интригу у людей. И третье, если говорить о молодёжи, важный фактор — это обновление команд в культуре, в музеях. Много интересных творческих коллабораций с разными брендами было в этом году. Так что тут пазл с разных сторон собирается.