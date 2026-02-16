Рок-звезда из Константиново: Поэт, который покорил TikTok спустя 100 лет

«Мы — музей — со своей стороны проделали очень большую медийную работу. На протяжение года наблюдали активный отклик людей на все наши проекты, задумки. Мы сталкивались с тем, что видели в два раза больше посетителей, чем планировали. Тот же юбилей Есенина, главный день празднования которого прошёл 4 октября в Константиново, когда к нам приехало 40 тысяч человек — яркий пример, село раньше такого не видело», — поделился эксперт.
Есенин актуален спустя сто лет, потому что очень многие его произведения попадают и в сегодняшний день. Сергея Александровича окружала куда более непростая эпоха, чем та, в которой мы сейчас живём. Но у людей встречаются те же проблемы.
«Плюс нельзя обходить стороной тот факт, что многие, мне кажется, большие фигуры — медийщики — подхватили личность Есенина, ведь в 2025 году был не только 130-летний юбилей поэта, но и 100 лет со дня его гибели. Многие стали на этой теме, в хорошем смысле этого слова, “хайповать”, потому что и сама личность интересная, многогранная, а тут и круглая дата подошла. А тем более, если говорить об уходе Есенина из жизни — это тема очень сложная, которая тоже продолжает подогревать интерес к поэту», — добавил собеседник Life.ru.
Что касается ИИ-тренда «Сыпь, гармоника», по словам Журавлёва, молодёжь просто видит в поэте «своего» человека широкой души и действия, рок-звезду своего времени, обнявшего весь мир, который мог сочетать в себе и глубокую нежность в своих произведениях, в отношении к своим близким, и знаменитую Есенинскую удаль, образ хулигана.
«Московский озорной гуляка», хотя, опять же, мы в это не впадаем, это всё-таки сильно раздутый медийный образ, приукрашенный поп-культурный шаблон, с которым мы в прошедшем году боролись. Есенин разный, глубокий, интересный, многогранный человек. В своё время он сказал отцу: «Меня поймут через сто лет». И это пророчество мы тоже видим. В разные десятилетия интерес к Есенину то вспыхивал, то немножечко угасал.
Сейчас у Есенина очередной виток популярности. По мнению специалиста, это обусловлено несколькими моментами. Первое — молодёжь в целом начинает активнее интересоваться русским культурным кодом. А Есенин — ярчайший его носитель. В нём нет «старины», «бархатца», он близок, он очень молодёжен, он яркий, он «крутой», он звезда своего времени. Второе — это круглые даты, и в том числе 100 лет смерти, которые подогревают интригу у людей. И третье, если говорить о молодёжи, важный фактор — это обновление команд в культуре, в музеях. Много интересных творческих коллабораций с разными брендами было в этом году. Так что тут пазл с разных сторон собирается.
«Есенин достоин того, чтобы быть символом нашей культуры. Мы в прошлом году возили выставки по нему в Индию, в Китай. Получили прекрасные отклики. Особенно в Китае Есенина очень любят. У нас есть Пушкин, который внёс огромнейший вклад в современный русский язык, которого Есенин очень любил и старался быть на него похожим. Но ведь именно Есенин — самый переводимый поэт на другие языки, 150 языков мира. Это хороший символ нашей культуры, причём не притянутый, не плакатный, а настоящий певец нашей души, который вышел из русской деревни и покорил весь мир», — заключил собеседник Life.ru.
