Онищенко оценил риск пандемии из-за роста числа заболевших оспой обезьян

Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех. Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru оценил опасность заболевания.
Напомним, первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен 31 января 2026 года. Уточняется, что 29-летнего мужчину беспокоили высыпания по всему телу и высокая температура, которые он поначалу принял за ОРВИ.
Позже были выявлены еще два случая заболевания. В Роспотребнадзоре отметили, что состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение.
«С этим разбираются. Но массового распространения оспа обезьян в России не получит. Двое первых заболевших были из, так скажем, специфической группы. И, судя по всему, третий заболевший — продолжение цепочки. Но, повторюсь, массового распространения не будет. Один из путей передачи заболевания — интимные отношения двоих мужчин*», — пояснил врач.
К основным симптомам оспы обезьян относятся: высокая температура, озноб, слабость, боль в спине и мышцах, головная боль, высыпания на лице и теле — сначала в виде плоских пятнышек, позже — в виде пузырей с прозрачной жидкостью. В некоторых случаях инфекция может протекать бессимптомно.
Оспа обезьян может также передаваться бытовым путем (постельное белье, одежда), через укусы зараженных животных, от беременной женщины к плоду.
После трех случаев в Москве оспа обезьян была зафиксирована и в Санкт-Петербурге. Там обнаружили два случая заболевания. Всего, на данный момент, известно о пяти заболевших.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.