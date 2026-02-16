Генпрокурор США назвала 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

Министерство юстиции США уведомило Конгресс о завершении публикации всех материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, подлежащих раскрытию в соответствии с разделом 3 Закона о прозрачности файлов Эпштейна. Как сообщает Fox News, в письме, направленном руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей, содержится перечень более чем 300 государственных должностных лиц и «политически значимых персон», чьи имена встречаются в опубликованных документах хотя бы один раз.