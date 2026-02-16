Мэра российского города оштрафовали за бездействие при уборке снега

Глава городского округа Фокино в Приморском крае Александр Баранов оштрафован на 20 тысяч рублей за неудовлетворительную уборку дорог зимой.
Прокуратура региона сообщила, что в январе 2026 года администрация не приняла исчерпывающих мер по очистке муниципальных трасс и борьбе с гололёдом. Суд признал Баранова виновным по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог»).
При повторной проверке в феврале, во время снегопада, снова выявлены нарушения в организации содержания улично-дорожной сети. Надзорное ведомство инициирует новое административное дело в отношении ответственных должностных лиц.
