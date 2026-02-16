Зелёный город в 2026 году: Горсовет определил задачи по озеленению Омска

Редакция Om1 обратилась за объяснениями к депутату Алексею Провозину.
Как пояснил депутат, отдельный акцент в плане сделали на высадке новых деревьев и кустарников на улицах и площадях, а также на мероприятиях по улучшению зелёного фонда в парках и скверах. Также предусмотрено участие самих жителей и организаций в городских акциях по посадке растений.
По словам Провозина, общий объём финансирования озеленения составит около 63,6 млн рублей. Из них 45,3 млн рублей направят на приобретение посадочного материала, ещё 18,3 млн рублей предусмотрены на закупку специализированной техники, которая понадобится для проведения работ и обслуживания посадок.
Кроме того, подготовлен детальный план по высадке деревьев и кустарников на территориях образовательных и культурных учреждений города. Площадки уже обозначены: это площадь Бухгольца и пляж «Центральный-2», Набережная Тухачевского и улица Пушкина, парк имени 30-летия Победы и парк семейного отдыха по улице Архиепископа Сильвестра.
«Депутаты предложили ряд улучшений, и мы решили дополнительно подумать над ними. В частности, было предложено создать должность заместителя УДХБ по зелёным насаждениям — городского агронома, который мог бы профессионально контролировать состояние зелёных зон, определять виды деревьев и кустарников, планировать объёмы посадок и эффективно распоряжаться средствами. Городская администрация готова рассмотреть подбор кандидата на указанную должность», — отметил депутат Алексей Провозин.