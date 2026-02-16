Зелёный город в 2026 году: Горсовет определил задачи по озеленению Омска

Как пояснил депутат, отдельный акцент в плане сделали на высадке новых деревьев и кустарников на улицах и площадях, а также на мероприятиях по улучшению зелёного фонда в парках и скверах. Также предусмотрено участие самих жителей и организаций в городских акциях по посадке растений.