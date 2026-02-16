«Выигрывать всегда приятно»: шахматистка Асаубаева обыграла чемпионку мира из России

На своей странице в Instagram Бибисара Асаубаева поделилась, что обыграла в матче 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк. «Выигрывать всегда приятно, особенно, если это гарантирует участие в следующем чемпионате мира по фристайл-шахматам, в Вайсенхаусе-2027. Спасибо за потрясающий турнир. С нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», — написала шахматистка.
Напомним, казахстанка Бибисара Асаубаева одержала победу на чемпионате мира 2025 года по блицу — одной из разновидностей быстрых шахмат. После победы Асаубаева получила поздравление от Касым-Жомарта Токаева. Президент Казахстана наградил шахматистку орденом «Барыс» II степени.
Также стало известно, что Асаубаева первой в истории страны квалифицировалась в Турнир претенденток. В этом году сообщалось, что гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева оказалась в десятке шахматисток с самыми большими призовыми по версии Forbes.ru.