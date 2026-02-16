В Новосибирске резко изменятся цены на импортные авто с 1 апреля

Причиной станет вступление в силу изменений Минпромторга: утилизационный сбор станет единым для физических и юридических лиц. Раньше компании массово использовали схему ввоза через Армению и Киргизию, где ставки были ниже, что позволяло снижать конечную цену машин из Китая, Японии и США.