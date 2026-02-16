В Новосибирске резко изменятся цены на импортные авто с 1 апреля

С 1 апреля цены на импортные автомобили в России значительно вырастут. Об этом сообщил председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков изданию Сиб.фм.
Причиной станет вступление в силу изменений Минпромторга: утилизационный сбор станет единым для физических и юридических лиц. Раньше компании массово использовали схему ввоза через Армению и Киргизию, где ставки были ниже, что позволяло снижать конечную цену машин из Китая, Японии и США.
Теперь эта лазейка закрывается, и розничные цены неизбежно возрастут. До 1 апреля дилеры планируют нарастить импорт, чтобы успеть ввезти авто по старым правилам. При этом отечественным автопроизводителям предоставлена отсрочка уплаты утильсбора на год.
