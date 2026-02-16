Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске резко изменятся цены на импортные авто с 1 апреля

Причиной станет вступление в силу изменений Минпромторга: утилизационный сбор станет единым для физических и юридических лиц.

Источник: Reuters

С 1 апреля цены на импортные автомобили в России значительно вырастут. Об этом сообщил председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков изданию Сиб.фм.

Причиной станет вступление в силу изменений Минпромторга: утилизационный сбор станет единым для физических и юридических лиц. Раньше компании массово использовали схему ввоза через Армению и Киргизию, где ставки были ниже, что позволяло снижать конечную цену машин из Китая, Японии и США.

Теперь эта лазейка закрывается, и розничные цены неизбежно возрастут. До 1 апреля дилеры планируют нарастить импорт, чтобы успеть ввезти авто по старым правилам. При этом отечественным автопроизводителям предоставлена отсрочка уплаты утильсбора на год.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирские автолюбители стали жертвами нового вида махинаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше