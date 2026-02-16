Ричмонд
Times: в Британии могут запретить соцсети для лиц до 16 лет уже в этом году

Стармер намерен запросить у парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками.

Источник: Аргументы и факты

В текущем году в Великобритании может быть введен запрет на использование социальных сетей несовершеннолетними младше 16 лет, сообщает The Times.

Согласно публикации, ограничение может вступить в силу уже в летние месяцы. Запрет затронет не только социальные сети, но и доступ к функционалу чат-ботов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что намерен запросить у парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками. Это следует из публикации на официальном сайте чиновника.

Ранее власти Дании также сообщили, что рассматривают возможность ограничения доступа к соцсетям для детей младше 15 лет с середины 2026 года.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, выразил мнение, что наиболее рьяными сторонниками ограничений в отношении соцсетей для подростков являются европейские политики с низким уровнем одобрения среди населения.

