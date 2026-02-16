Times: в Британии могут запретить соцсети для лиц до 16 лет уже в этом году

В текущем году в Великобритании может быть введен запрет на использование социальных сетей несовершеннолетними младше 16 лет, сообщает The Times.
Согласно публикации, ограничение может вступить в силу уже в летние месяцы. Запрет затронет не только социальные сети, но и доступ к функционалу чат-ботов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, сообщил, что намерен запросить у парламента дополнительные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми и подростками. Это следует из публикации на официальном сайте чиновника.
Ранее власти Дании также сообщили, что рассматривают возможность ограничения доступа к соцсетям для детей младше 15 лет с середины 2026 года.
Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, выразил мнение, что наиболее рьяными сторонниками ограничений в отношении соцсетей для подростков являются европейские политики с низким уровнем одобрения среди населения.