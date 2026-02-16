Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: украинки из ВСУ дают показания на командиров в российском плену

Военный эксперт Иванников сообщил, что представительницы женских отрядов ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен.

Источник: Аргументы и факты

Сдающиеся в российский плен украинки из числа военнослужащих ВСУ раскаиваются и сдают своих командиров, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, женщину-оператора БПЛА из украинской армии ликвидировали под Степногорском в Запорожской области.

Уточняется, что 24-летняя Лилия Гекендорф, воевавшая в составе 128-й мехбригады ВСУ, на днях попала под российский удар во время боевого задания в окрестностях села Магдалиновка. Гекендорф примкнула к ВСУ осенью 2024 года.

Иванников отметил, что киевский режим специально набирает женщин в ВСУ и отправляет их в зону боевых действий, фактически лишая возможности выжить.

«В последнее время женщины из ВСУ все чаще попадают в плен. Они там раскаиваются в своих преступлениях, дают показания на своих командиров, сдают объекты, где они служили, дают подробное описание своих задач и занятий. Они же охотно общаются с российским следствием», — отметил эксперт.

Иванников добавил, что киевский режим бросает женщин из ВСУ в зону боевых действий, несмотря на то, что чаще всего у них нет специальной военной подготовки.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов сообщил, что украинки из женских подразделений беспилотных систем ВСУ работают на нескольких направлениях в зоне боевых действий.

Набор в женское подразделение, в частности, объявляли в апреле прошлого года. Тогда украинок вербовали в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше