Иванников: украинки из ВСУ дают показания на командиров в российском плену

Сдающиеся в российский плен украинки из числа военнослужащих ВСУ раскаиваются и сдают своих командиров, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, женщину-оператора БПЛА из украинской армии ликвидировали под Степногорском в Запорожской области.
Уточняется, что 24-летняя Лилия Гекендорф, воевавшая в составе 128-й мехбригады ВСУ, на днях попала под российский удар во время боевого задания в окрестностях села Магдалиновка. Гекендорф примкнула к ВСУ осенью 2024 года.
Иванников отметил, что киевский режим специально набирает женщин в ВСУ и отправляет их в зону боевых действий, фактически лишая возможности выжить.
«В последнее время женщины из ВСУ все чаще попадают в плен. Они там раскаиваются в своих преступлениях, дают показания на своих командиров, сдают объекты, где они служили, дают подробное описание своих задач и занятий. Они же охотно общаются с российским следствием», — отметил эксперт.
Иванников добавил, что киевский режим бросает женщин из ВСУ в зону боевых действий, несмотря на то, что чаще всего у них нет специальной военной подготовки.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов сообщил, что украинки из женских подразделений беспилотных систем ВСУ работают на нескольких направлениях в зоне боевых действий.
Набор в женское подразделение, в частности, объявляли в апреле прошлого года. Тогда украинок вербовали в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии».