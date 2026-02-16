«Камера видит»: россияне могут получит штраф за выезд на скрытую снегом разметку

Водители могут получить штраф за выезд на разметку, скрытую под снегом. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе Евгений Машаров.
«Камера видит линию даже тогда, когда снег полностью закрывает асфальт. Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Машаров добавил, что камеры работают на основе координат и цифровых карт, на которых уже указано местоположение разметки. Он отметил, что водители могут обжаловать штраф в случаях, когда их вина не является очевидной.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил отменить комиссию банков при оплате штрафов физическими лицами за нарушения ПДД. Сенатор подчеркнул, что в России растет как количество штрафов, так и их размеры. Только в 2024 году в стране общая сумма штрафов составила 176,3 миллиарда рублей.