Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ темпы роста цен на вторичку стали выше, чем на новостройки: сколько составляют средние ценники

ТАСС: цены на вторичное жильё опережают новостройки.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2025 году темпы роста цен на вторичное жилье были выше, чем на новые квартиры. Они опередили новостройки на 3−4%. Так сообщили в Российской гильдии риелторов, транслирует ТАСС.

Уточняется, что средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составила 150−200 тысяч рублей по итогам 2025 года. В сравнении с 2024 годом стоимость поднялась на 25−30 тысяч рублей. При этом цены на старое жилье выросли сильнее. Причина в плавном росте стоимости новостроек. Старое жилье не отличалось этим показателем. Рост цен на вторичку назвали «скачкообразным».

«На вторичных рынках цены “подтянулись” к уровню от 100 и до 145 тысяч рублей за кв.м, в некоторых городах темп роста за год на вторичке выше, чем на первичке, но всего на 3−4 процента», — привела данные РГР.

При этом глава РСПП Александр Шохин анонсировал снижение стоимости жилья в России. Он считает, что упадут цены на квартиры в новостройках.