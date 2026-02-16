В РФ темпы роста цен на вторичку стали выше, чем на новостройки: сколько составляют средние ценники

В России в 2025 году темпы роста цен на вторичное жилье были выше, чем на новые квартиры. Они опередили новостройки на 3−4%. Так сообщили в Российской гильдии риелторов, транслирует ТАСС.
Уточняется, что средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составила 150−200 тысяч рублей по итогам 2025 года. В сравнении с 2024 годом стоимость поднялась на 25−30 тысяч рублей. При этом цены на старое жилье выросли сильнее. Причина в плавном росте стоимости новостроек. Старое жилье не отличалось этим показателем. Рост цен на вторичку назвали «скачкообразным».
«На вторичных рынках цены “подтянулись” к уровню от 100 и до 145 тысяч рублей за кв.м, в некоторых городах темп роста за год на вторичке выше, чем на первичке, но всего на 3−4 процента», — привела данные РГР.
При этом глава РСПП Александр Шохин анонсировал снижение стоимости жилья в России. Он считает, что упадут цены на квартиры в новостройках.