Диетолог Поляков рассказал, какой картофель нельзя употреблять в пищу

Картофель необходимо внимательно проверять перед его приготовлением. Диетолог Антон Поляков объяснил, на что надо обратить внимание и какой картофель употреблять в пищу нельзя.

Источник: Аргументы и факты

Блюда из картофеля значительная часть россиян включает в свой рацион ежедневно. В беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков отметил, что надо обращать внимание на качество этого продукта, и объяснил, какой картофель есть противопоказано.

«Самое главное, не надо есть картошку с зеленцой, в таких клубнях содержится яд соланин. Употребление такой картошки может привести к серьёзному отравлению», — рассказал эксперт.

Диетолог подчеркнул, что лучшим вариантом для употребления в пищу является картофель альденте или запеченый. По его словам, жареный возможен в меню изредка, а от картофеля фри стоит отказаться совсем.