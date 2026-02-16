Блин комом встанет в горле: какие традиции Масленицы запрещено нарушать

«Какие начинки наиболее полезны… Смотря кому, смотря для чего. Если нормальная переносимость молочной продукции, это может быть хорошая сметана. Также можно остановиться на ягодах или варенье из натуральных ингредиентов. При хорошей переносимости подойдёт и мёд. Но повторюсь: выбор начинки зависит от того, как организм человека реагирует на тот или иной компонент и, соответственно, какие сопутствующие заболевания есть у человека».