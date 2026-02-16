Основная программа сертификационных полетов Ил-114−300 завершена

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114−300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур, сообщил журналистам управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.
«Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, в настоящее время в Якутии продолжаются испытания самолета Ил-114−300, «воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур». В аэропорту «Маган» уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы, рассказал директор АО «Ил».
Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиния хустаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).