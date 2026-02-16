Основная программа сертификационных полетов Ил-114−300 завершена

«Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.