Основная программа сертификационных полетов Ил-114−300 завершена

В Якутии завершились сертификационные полеты пассажирского Ил-114.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основная программа сертификационных полетов пассажирского Ил-114−300 выполнена, сейчас в Якутии продолжаются испытания, воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур, сообщил журналистам управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

«Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, в настоящее время в Якутии продолжаются испытания самолета Ил-114−300, «воздушное судно успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур». В аэропорту «Маган» уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы, рассказал директор АО «Ил».

Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиния хустаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

