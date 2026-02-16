Выступление омской команды КВН покажут по федеральному телеканалу

Игры ⅛ финала КВН пройдут 26 и 27 февраля, а также 11 и 12 марта. Телеверсии будут показаны в эфире Первого канала. Команда «Омская сборная» выйдет на сцену 27 февраля, где будет оспаривать право назваться лучшей у команд «Это они» (Москва), «Евразия» (Челябинск), «Донецкий Кряж» (Донецк, ДНР) и «Сделано на Сахалине» (Сахалинская область). Еще одна омская команда под названием «ВВ» будет защищать юмористическую честь города 11 марта. Против них будут играть команды «Негоден» (Санкт-Петербург), «Каракуз» (Республика Татарстан), «ERROR 404» (Москва) и «Лонг-Айленд РУДН» (Москва).