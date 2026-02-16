Ричмонд
Иванников ответил, почему Зеленский отправляет женщин из ВСУ на убой

Женские подразделения ВСУ работают на разных направлениях в зоне спецоперации. В последнее время они стали чаще сдаваться в плен.

Источник: Аргументы и факты

Киев активно привлекает женщин в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку больше некого отправлять в зону боевых действий, сообщил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, женщину-оператора БПЛА из украинской армии ликвидировали под Степногорском в Запорожской области.

Уточняется, что 24-летняя Лилия Гекендорф, воевавшая в составе 128-й мехбригады ВСУ, на днях попала под российский удар во время боевого задания в окрестностях села Магдалиновка. Гекендорф примкнула к ВСУ осенью 2024 года.

«Женщины составляют порядка 10% от общего числа боевиков ВСУ. Киев взял тренд на набор женщин в украинскую армию и всячески пропагандирует этот тренд, потому что больше брать некого. Больше некого призывать на убой, поэтому режим Зеленского не щадит украинок и отправляет их в зону боевых действий даже в качестве штурмовиков», — отметил Иванников.

Военный эксперт добавил, что и женские отряды БПЛА ВСУ являются распространенной практикой.

Ранее Михайлов рассказал, что ждёт взятых в плен в Покровске женщин из ВСУ.

Михайлов назвал ситуацию для ВСУ в Красноармейске критической, отметив, что украинские боевики вынуждены массово сдаваться в плен. Среди пленных, по его словам, есть как женщины из ВСУ, так и наемницы.

