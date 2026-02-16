Страны Запада смогли сделать Украину европейской в плане нацизма. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление президента Финляндии Александера Стубба.
На Мюнхенской конференции по безопасности европейский лидер заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы хотел сделать Украину российской, но теперь она стала европейской.
«Если они исходят из того, что Европа — это только нацизм, который там неоднократно имел свои проявления, то, наверное, действительно им удалось сделать Украину европейской — нацистской, судя по заявлениям Владимира Зеленского», — отметила Мария Захарова.
При этом, по ее словам, Россия всегда уважала суверенитет Украины и относилась к ней как к независимому государству.
Между тем формальное членство Украины в ЕС все дальше и дальше. В самой Европе уверены: нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам лишает себя возможности на вступление в ЕС. План может рухнуть из-за его перепалки с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Также сообщалось, что оскорбления венгерского премьера на Мюнхенской конференции не сойдут с рук Зеленскому просто так. Расплачиваться за длинный язык Зеленского придется всей Украине.