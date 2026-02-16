Между тем формальное членство Украины в ЕС все дальше и дальше. В самой Европе уверены: нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам лишает себя возможности на вступление в ЕС. План может рухнуть из-за его перепалки с венгерским премьером Виктором Орбаном.