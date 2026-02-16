Ректор РАНХиГС высказался против передачи преподавания в вузах ИИ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Полностью передать преподавание искусственному интеллекту в вузах неправильно, сказал ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
«Полностью передать преподавание и оценку управленческих решений алгоритму, на мой взгляд, невозможно и неправильно», — сказал Комиссаров.
По его словам, нейросеть не заменяет людей, а работает как инструмент усиления. Алгоритмы ускоряют обработку информации и повышают качество анализа, но стратегический выбор, ценностные решения и ответственность остаются за человеком, отметил Комиссаров.
Он добавил, что государственное управление — это работа с последствиями. В академии готовят специалистов, которые смогут эффективно работать в связке с интеллектуальными системами, сохраняя приоритет человеческого решения. Сейчас свыше 20% программ в образовательном учреждении включают модули по анализу данных, алгоритмическому мышлению и работе с цифровыми платформами. Также используются диалоговые тренажеры на базе генеративного ИИ, цифровых ассистентов и автоматизированные системы аналитики, сказал Комиссаров.