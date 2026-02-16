Мужчина в США застрелил 21-летнюю украинскую беженку и ее парня

В Соединенных Штатах застрелили 21-летнюю беженку с Украины. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на ее брата.
В убийстве подозревается экс-возлюбленный девушки, 25-летний гражданин США Калеб Гайден Фосно. Он приехал в ее дом в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме, помимо украинки, были ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек.
Брат девушки сообщил, что американец застрелил сестру и ее возлюбленного в кровати, пока они спали. Потом он покинул место преступления, но вскоре его задержали. Ему предъявили обвинения в двух убийствах, передает Lenta.ru.
В Индии девушка зарезала своего молодого человека после того, как он заблокировал ее в соцсетях. Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Об этом 5 февраля сообщило издание Afternoon News.
При этом они встречались всего полгода. После того как мужчина заблокировал девушку, она пришла к нему выяснить отношения. Между ними произошла ссора. Индианка вонзила нож в грудь возлюбленному, после чего он упал и умер на месте.