Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в США застрелил 21-летнюю украинскую беженку и ее парня

В Соединенных Штатах застрелили 21-летнюю беженку с Украины. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на ее брата.

В Соединенных Штатах застрелили 21-летнюю беженку с Украины. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на ее брата.

В убийстве подозревается экс-возлюбленный девушки, 25-летний гражданин США Калеб Гайден Фосно. Он приехал в ее дом в Северной Каролине из Огайо и ворвался внутрь, угрожая огнестрельным оружием. В доме, помимо украинки, были ее младшие братья и сестры, а также ее новый молодой человек.

Брат девушки сообщил, что американец застрелил сестру и ее возлюбленного в кровати, пока они спали. Потом он покинул место преступления, но вскоре его задержали. Ему предъявили обвинения в двух убийствах, передает Lenta.ru.

В Индии девушка зарезала своего молодого человека после того, как он заблокировал ее в соцсетях. Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Об этом 5 февраля сообщило издание Afternoon News.

При этом они встречались всего полгода. После того как мужчина заблокировал девушку, она пришла к нему выяснить отношения. Между ними произошла ссора. Индианка вонзила нож в грудь возлюбленному, после чего он упал и умер на месте.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше