В преддверии масленичной недели россиянам рассказали о норме блинов в день: чем грозит переедание

В России 16 февраля начинается масленичная неделя. Жители традиционно закупаются продуктами для приготовления блинов. Однако гражданам стоит помнить о последствиях переедания. Рекомендуется употреблять не более двух-трех блинов в день. Такой совет дала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в беседе с ТАСС.
Врач уведомила, что переедание блинами грозит функциональными нарушениями со стороны органов ЖКТ. Она напомнила о калорийности блюда. Переедание приведет к тяжести и вздутию.
«Один блинчик без начинки диаметром 20 см весит примерно 40 грамм, и это без учета масла, варенья, сметаны и других добавок, без которых блины как правило не обходятся. Поэтому главное — избегать переедания», — призвала Антонина Стародубова.
Особенно вредны блинчики с икрой. Минздрав посоветовал россиянам ограничить их потребление во время Масленицы. Причиной называется высокое содержание соли.