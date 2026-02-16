В преддверии масленичной недели россиянам рассказали о норме блинов в день: чем грозит переедание

В России 16 февраля начинается масленичная неделя. Жители традиционно закупаются продуктами для приготовления блинов. Однако гражданам стоит помнить о последствиях переедания. Рекомендуется употреблять не более двух-трех блинов в день. Такой совет дала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в беседе с ТАСС.