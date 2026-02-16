Исполнитель теракта в Сиднее предстал перед судом по видеосвязи

Акрам, содержавшийся после теракта в тюремной больнице Лонг-Бэй в Сиднее, позднее был переведен в тюрьму строгого режима в городе Гоулберн, расположенном в 100 км к северо-востоку от Канберры. Газета отмечает, что Акрам на несколько минут был подключен по видеосвязи к заседанию, поскольку «адвокат не успел сообщить сотрудникам исправительного учреждения о том, что слушания пройдут без присутствия обвиняемого».