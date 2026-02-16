Разорили гнездо «Фламинго»: ВС РФ остановили производство ракет Зеленского

«Колонну с первой партией этих ракет мы обнаружили во время ее движения к точке запуска. Мы эту колонну атаковали комплексами “Искандер”, потом добили “Геранями”. Этим ударом мы примерно на неделю задержали запуски “Фламинго”. Сейчас будем перехватывать эти ракеты и одновременно осуществлять поиск мест производства», — отметил Кнутов.