Разорили гнездо «Фламинго»: ВС РФ остановили производство ракет Зеленского

Украинский военно-промышленный комплекс является объектом пристального внимания ВС РФ. Особое значение придается уничтожению производственных мощностей по выпуску и сборке вооружения. Одной из таких целей стала крупная линия производства ракет «Фламинго», что стало существенным ударом по боевым возможностям ВСУ.
Разведка на высоте: как обнаружили «Фламинго».
Успешное уничтожение линии производства ракет «Фламинго» стало возможным благодаря кропотливой работе российской разведки. Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов, «была проделана большая работа нашей разведкой по установлению координат этого объекта ВПК противника». По словам эксперта, для обнаружения цеха отслеживались не только пути передвижения уже изготовленных ракет, но и места их хранения и транспортировки.
«Чтобы вычислить координаты производства, отслеживали не только пути передвижения этих ракет, но и откуда их вывозили. Обнаружив место производства, по полученным координатам нанесли удар», — пояснил Кнутов.
«Искандеры» против «Фламинго».
Для ликвидации выявленного объекта ВПК противника было применено высокоточное оружие.
«Вероятнее всего, что удар был нанесён “Искандерами”, которые полностью уничтожили цех по производству “Фламинго”», — заявил Юрий Кнутов.
Этой осенью российские военные поразили колонну с первой партией ракет «Фламинго».
«Колонну с первой партией этих ракет мы обнаружили во время ее движения к точке запуска. Мы эту колонну атаковали комплексами “Искандер”, потом добили “Геранями”. Этим ударом мы примерно на неделю задержали запуски “Фламинго”. Сейчас будем перехватывать эти ракеты и одновременно осуществлять поиск мест производства», — отметил Кнутов.
Зарубежные следы производства «Фламинго».
Юрий Кнутов также обратил внимание на происхождение ракет «Фламинго», отметив их сходство с британскими аналогами.
«То есть это говорит о том, что Украина их не разрабатывала. Вероятнее всего, это британская технология, которая была передана Украине. И, скорее всего, британцы помогали в создании непосредственно сборочного производства, а большую часть элементов поставляют из-за рубежа», — отметил он.
Это, по мнению эксперта, делает крайне важным контроль и уничтожение логистических цепочек, по которым Украина получает комплектующие.
Стратегия уничтожения.
Военный эксперт подчеркнул, что уничтожение мест производства и складирования вооружений, а также перехват и ликвидация при транспортировке, является одной из важнейших форм противовоздушной обороны.
«Важно находить места производства, складирования и наносить удары также при транспортировке данного типа оружия. Таким образом по территории нашей страны не будет. Это одна из форм противовоздушной обороны, которая обеспечивает стопроцентную защиту территории нашей страны», — объяснил Кнутов.