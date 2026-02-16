До середины недели в Башкирии ожидают сильные снегопады

В Башкирии до середины недели пообещали сильные снегопады и гололедицу. Прогноз погоды на 16, 17 и 18 февраля передали в Башгидрометцентре.
В понедельник, 16 февраля, пообещают мокрый снег, снежные заносы, накаты, гололедицу. Ветер будет порывистый. Температура днем +2,-3°.
Во вторник, 18 февраля, ожидают мокрый снег, гололед и сильный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,-2°.
В среду пообещали мокрый снег, гололедицу и умеренный ветер. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −3,-8°.
