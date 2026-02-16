Уже этим летом в Великобритании могут запретить соцсети детям до 16 лет

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допускал возможность запрета отдельных видеоигр и чатов с искусственным интеллектом для несовершеннолетних. Он заявлял, что правительство намерено обратиться к независимым экспертам для оценки их воздействия. Французский лидер подчёркивал, что при выявлении вредного влияния возможны ограничительные меры. В стране уже рассматривают законопроект, который предусматривает запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и ограничения использования смартфонов в школах. Документ также предполагает блокировку доступа подростков к отдельным игровым платформам с социальными функциями.