Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже этим летом в Великобритании могут запретить соцсети детям до 16 лет

Власти Великобритании могут ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет уже этим летом. Инициативу обсуждают в Лондоне. Об этом сообщает газета The Times.

Ограничения затронут не только соцсети, но и доступ к чат-ботам. Правительство также намерено обязать онлайн-платформы установить лимиты на время пребывания детей в приложениях с бесконечной прокруткой контента.

Премьер-министр Кир Стармер планирует запросить у парламента дополнительные полномочия для регулирования цифровой среды. В канцелярии главы правительства отметили, что использование таких сервисов негативно влияет на внимание, самооценку и психическое состояние несовершеннолетних.

В заявлении канцелярии говорится, что «правительство быстро закроет юридическую лазейку и заставит всех поставщиков чат-ботов с ИИ соблюдать обязанности по борьбе с незаконным контентом» в рамках действующего закона.

По данным издания, обсуждение инициативы проходит на фоне растущего внимания к влиянию цифровых сервисов на подростков. Сроки внесения соответствующих предложений в парламент уточняются.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допускал возможность запрета отдельных видеоигр и чатов с искусственным интеллектом для несовершеннолетних. Он заявлял, что правительство намерено обратиться к независимым экспертам для оценки их воздействия. Французский лидер подчёркивал, что при выявлении вредного влияния возможны ограничительные меры. В стране уже рассматривают законопроект, который предусматривает запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и ограничения использования смартфонов в школах. Документ также предполагает блокировку доступа подростков к отдельным игровым платформам с социальными функциями.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше