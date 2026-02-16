Уже этим летом в Великобритании могут запретить соцсети детям до 16 лет

Ограничения затронут не только соцсети, но и доступ к чат-ботам. Правительство также намерено обязать онлайн-платформы установить лимиты на время пребывания детей в приложениях с бесконечной прокруткой контента.
Премьер-министр Кир Стармер планирует запросить у парламента дополнительные полномочия для регулирования цифровой среды. В канцелярии главы правительства отметили, что использование таких сервисов негативно влияет на внимание, самооценку и психическое состояние несовершеннолетних.
В заявлении канцелярии говорится, что «правительство быстро закроет юридическую лазейку и заставит всех поставщиков чат-ботов с ИИ соблюдать обязанности по борьбе с незаконным контентом» в рамках действующего закона.
По данным издания, обсуждение инициативы проходит на фоне растущего внимания к влиянию цифровых сервисов на подростков. Сроки внесения соответствующих предложений в парламент уточняются.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допускал возможность запрета отдельных видеоигр и чатов с искусственным интеллектом для несовершеннолетних. Он заявлял, что правительство намерено обратиться к независимым экспертам для оценки их воздействия. Французский лидер подчёркивал, что при выявлении вредного влияния возможны ограничительные меры. В стране уже рассматривают законопроект, который предусматривает запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и ограничения использования смартфонов в школах. Документ также предполагает блокировку доступа подростков к отдельным игровым платформам с социальными функциями.
