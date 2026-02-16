Русская любовь и тайный сын: кому достался архив и остров Эпштейна

«Она всегда была рядом с ним, но она была рядом не из-за денег. После тюрьмы многие друзья и знакомые отвернулись от Эпштейна, и никто не остался с ним, кроме Карины, которая была рядом до самого последнего момента», — вспоминают знакомые.