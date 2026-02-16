Русская любовь и тайный сын: кому достался архив и остров Эпштейна

История последней любви скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна окутана тайнами. Уроженка Белоруссии Карина Шуляк была одной из последних, с кем он встретился перед смертью. Именно ей досталось баснословное состояние финансиста.
Однако в этой истории появился новый герой — возможный ребенок Эпштейна. Что известно о белоруске и детях финансиста — в материале aif.ru.
Знакомство с миллиардером.
20-летняя Шуляк переехала в Нью-Йорк в 2010 году. Бывшая студентка Белорусского государственного медицинского университета, покинула родину, чтобы попытать счастье в Штатах. Знакомство с миллиардером произошло благодаря общей знакомой из России.
Эпштейну в тот момент было 57 лет. Разница в возрасте не помешала их отношениям. Подруга Карины из России в интервью The Mail on Sunday заявила, что их отношения были бурными и страстными.
«Карина была безумно влюблена в Эпштейна», — сказала она.
Семья Карины осталась в Минске, но Эпштейн активно помогал и им тоже. Родители Шуляк, Федор и Татьяна, сейчас живут в элитной квартире в престижном районе белорусской столицы. Эпштейн также оплатил сложную операцию по удалению опухоли молочной железы у матери возлюбленной.
Однако отношения пары не были простыми. По словам друзей и знакомых, Шуляк постоянно ревновала Эпштейна и даже следила за ним. За это она получила прозвище «инспекторша».
Любвеобильный Эпштейн и «инспекторша».
Шуляк, по словам знакомых, постоянно стремилась контролировать возлюбленного. Эпштейна, привыкшего к вниманию множества женщин, такое поведение начало тяготить.
В одной из сохранившихся переписок он упрекнул ее и призвал не переживать из-за других женщин, поскольку это вызывает у них обоих много стресса.
При этом они действительно были влюблены друг в друга, несмотря на скандальные увлечения Эпштейна, которые публично всплывут лишь спустя много лет после этих событий.
В переписке за 2012 год сохранились прозвища, которые они давали друг другу. Так, Эпштейн называл себя Василием, а Карину — капитаном.
Фиктивный брак Шуляк.
В получении американского гражданства Шуляк тоже помог Эпштейн, хоть и косвенно. Он не стал напрямую использовать свои связи, но предложил устроить фиктивный брак* с его помощницей Дженнифер Калин.
Для оформления документов был нанят нью-йоркский адвокат. В итоге Карина получила паспорт США, а ее адвокат в шутливой форме предложила устроить патриотическую вечеринку.
Тогда отношения Шуляк и Эпштейна развивались с молниеносной скоростью. Белоруска не отказывала себе в роскоши, получив доступ к деньгам покровителя, и тратила десятки тысяч долларов. Она заказывала доставки из элитных ресторанов, покупала дорогую косметику и постельное белье.
Примечательно, что Шуляк перестала вести роскошный образ жизни после смерти Эпштейна, несмотря на то, что он оставил ей внушительное наследство.
Последняя встреча.
Именно Шуляк была одной из последних, кто видел Эпштейна живым — за два дня до обнаружения ее мертвым в камере. Несмотря на получение огромного наследства, после смерти возлюбленного она впала в глубокую депрессию.
«Она всегда была рядом с ним, но она была рядом не из-за денег. После тюрьмы многие друзья и знакомые отвернулись от Эпштейна, и никто не остался с ним, кроме Карины, которая была рядом до самого последнего момента», — вспоминают знакомые.
За два дня до смерти Эпштейн написал новое завещание. Главной наследницей он назначил Карину. Львиная доля состояния перешла именно ей. Шуляк досталось ранчо в Нью-Мексико, квартира в Париже, таунхаус в Нью-Йорке, поместье в Палм-Бич, а также два Виргинских острова, позже проданные за 44 миллиона фунтов.
Юрист Иван Соловьев, комментируя aif.ru наследство Шуляк, отметил, что у нее не было преград для его получения.
«Завещание, написанное в тюрьме, имеет место быть. При этом все завещания, которые были написаны до этого, могли признать недействительными. Тяжесть обвинения в том или ином преступлении при оставлении завещания не играет никакой роли. В России похожая система: не имеет значения, где именно находится человек при составлении завещания», — пояснил специалист.
Также в списке наследников были брат Марк, сотрудники и Гислен Максвелл (она была осуждена по делу Эпштейна).
Внебрачный сын Эпштейна.
Несмотря на миллионное наследство, Карина ведет на удивление скромный и закрытый образ жизни. Она редко появляется на публике, и лишь иногда попадают в камеру журналистов-фотографов на улицах Нью-Йорка.
Однако внимание к ней сейчас приковано еще по одной причине. В опубликованных документах фигурирует письмо, предположительно отправленное Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, в 2011 году.
«Герцог сообщил мне, что у вас родился мальчик. Несмотря на то, что вы давно не выходили на связь, я по-прежнему с вами, с любовью, дружбой и поздравлениями по поводу вашего малыша», — написала она Эпштейну.
При этом другого подтверждения наличия у Эпштейна детей нет. Имя Карины в письме не упоминалось, однако именно она была его возлюбленной на протяжении последних десяти лет его жизни.
Брат Эпштейна Марк также отрицает существование каких-либо тайных детей. Однако, если эти сведения верны, то, по информации на 2026 год, ребенку Эпштейна сейчас около 15 лет.
Кто такой Джеффри Эпштейн?
Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер. В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
В 2019 году был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.
Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. В файлах Эпштейна, которые продолжают публиковать в США, числятся имена многих именитых политиков и бизнесменов.
Среди них Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.
* движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.