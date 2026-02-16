Опоздание на девять часов: в челябинском аэропорту задерживаются рейсы

В челябинском аэропорту утром 16 февраля задерживаются сразу несколько рейсов.
На Южный Урал вовремя не прибыли пассажиры самолетов из Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Задержка казанского рейса превышает девять часов.
Из Челябинска из-за неприбытия самолета вовремя не смогли отправить рейс в Нижний Новгород. Отложен также полет в Санкт-Петербург. По расписанию, самолет в Северную столицу должен отправиться в 8:00. но рейс перенесли на 13:35.
Работу аэропорта Нижнего Новгорода накануне ограничивала Росавиация для обеспечения безопасности.