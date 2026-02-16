Для православных Башкирии началась Масленичная неделя

Саму Масленичную неделю принято разделять на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая. Первые три дня недели принято заниматься хозяйством и домашними делами, готовясь как следует повеселиться в оставшееся время.