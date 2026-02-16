Ричмонд
Для православных Башкирии началась Масленичная неделя

Масленичная неделя — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. У него нет фиксированной даты, каждый год она меняется в зависимости от даты празднования Пасхи.

Источник: пресс-служба / мэрия Уфы

В 2026 году Масленица начинается 16 февраля и продлится до 22 февраля. Основные празднования пройдут в Прощёное воскресенье — 22 февраля. С 23 февраля верующие начинают соблюдать Великий пост.

Саму Масленичную неделю принято разделять на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая. Первые три дня недели принято заниматься хозяйством и домашними делами, готовясь как следует повеселиться в оставшееся время.

Ранее стало известно главное место масляничных гуляний в Уфе.

Напомним, что 18 февраля с заходом солнца у мусульман начнется священный месяц Рамадан.