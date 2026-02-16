Эксперт объяснила ситуацию с комиссиями за неактивные счета: за что могут проводить списания

Банки имеют право на списание комиссии за отсутствие операций по карте. Такое действие будет законным, если данное условие указано в договоре с клиентом. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт призвала россиян внимательно читать договоры. Это снизит риски дополнительных расходов. Если карта не используется, ее следует закрыть, отметила финансист.
«Большинство людей не читают договоры целиком и не отслеживают изменения тарифов, что выступает фактором неожиданности для списаний», — подчеркнула Эльмира Асяева.
Гражданам также следует помнить о праве банка отказать в возврате средств со вклада. Одна из самых частых причин для этого — отзыв лицензии у кредитной организации.