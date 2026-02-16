Эксперт объяснила ситуацию с комиссиями за неактивные счета: за что могут проводить списания

Банки имеют право на списание комиссии за отсутствие операций по карте. Такое действие будет законным, если данное условие указано в договоре с клиентом. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм».