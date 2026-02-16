Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила ситуацию с комиссиями за неактивные счета: за что могут проводить списания

Доцент Асяева назвала законным списание комиссии за отсутствие операций по карте.

Источник: Комсомольская правда

Банки имеют право на списание комиссии за отсутствие операций по карте. Такое действие будет законным, если данное условие указано в договоре с клиентом. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Эльмира Асяева в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт призвала россиян внимательно читать договоры. Это снизит риски дополнительных расходов. Если карта не используется, ее следует закрыть, отметила финансист.

«Большинство людей не читают договоры целиком и не отслеживают изменения тарифов, что выступает фактором неожиданности для списаний», — подчеркнула Эльмира Асяева.

Гражданам также следует помнить о праве банка отказать в возврате средств со вклада. Одна из самых частых причин для этого — отзыв лицензии у кредитной организации.