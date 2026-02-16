Ричмонд
МИД РФ прокомментировал ситуацию с конфискованным в Канаде российским Ан-124

Посол Степанов: Вопрос конфискованного Ан-124 ещё рассматривается в суде Канады.

Источник: Комсомольская правда

Суды Канады все еще рассматривают вопрос о конфискованном российском Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр». При этом позиция Москвы относительно его умышленного захвата по-прежнему неизменна. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания “Волга-Днепр”. Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», — отметил дипломат.

В настоящее время, добавил Степанов, говорить о каких-либо конкретных шагах России пока рано — сначала нужно дождаться, когда все правовые возможности в Канаде будут исчерпаны.

Еще в 2023 году Канада планировала передать Украине российский транспортный самолет, удерживаемый в аэропорту Торонто, если это позволит суд.

Посол Степанов на это заметил, что подобные действия неприемлемы и незаконны, и Оттава это знает. Самолет должен быть безоговорочно возвращен владельцам. Это единственное решение.