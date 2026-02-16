В Иркутской области аграриям готовы платить почти 200 тысяч рублей

В некоторых сферах доход заметно отстает от среднего показателя в 84,1 тысячи рублей. Это на 13,4 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Например, работники сферы «Туризма, гостиниц и ресторанов» получают всего 51 тысячу, в «Розничной торговле» — 52,9 тысячи, в «Науке и образовании» — 55,6 тысячи.