В Иркутской области аграриям готовы платить почти 200 тысяч рублей в месяц. Как сообщили КП-Иркутск в онлайн-рекрутинге hh.ru, высокие зарплаты предлагают также специалистам из добывающей отрасли и представителям транспортно-логистической сферы. Им предлагают 179,1 тысячу рублей.
— Более 100 тысяч рублей работодатели предлагают тем, кто занят в сферах строительства и недвижимости, сервисного обслуживания, менеджмента, автомобильного бизнеса, — уточнили в пресс-службе сервиса.
В некоторых сферах доход заметно отстает от среднего показателя в 84,1 тысячи рублей. Это на 13,4 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Например, работники сферы «Туризма, гостиниц и ресторанов» получают всего 51 тысячу, в «Розничной торговле» — 52,9 тысячи, в «Науке и образовании» — 55,6 тысячи.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что почему американец бросил все в родной стране и переехал в Сибирь. Уже 8 лет 57-летний Джейсон живет в Иркутске, исследует Байкал и преподает в университете.