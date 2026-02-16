За отсутствие операций по карте банки могут списывать комиссию

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева в интервью агентству «Прайм» разъяснила правомерность взимания банками комиссии при отсутствии операций по карте и дала рекомендации по предотвращению дополнительных расходов. По словам эксперта, если такая комиссия прописана в договоре, списания за неактивный счёт являются законными — и такая практика действительно встречается у ряда банков.