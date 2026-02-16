Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За отсутствие операций по карте банки могут списывать комиссию

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева в интервью агентству «Прайм» разъяснила правомерность взимания банками комиссии при отсутствии операций по карте и дала рекомендации по предотвращению дополнительных расходов. По словам эксперта, если такая комиссия прописана в договоре, списания за неактивный счёт являются законными — и такая практика действительно встречается у ряда банков.

Источник: Life.ru

«Экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчётности перед регулятором, хранения данных, и банки перекладывают эти издержки на клиентов. Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?» — уточняет специалист.

По мнению Асяевой, целесообразно законодательно обязать банки автоматически закрывать счета с нулевым балансом по истечении двух-трёх лет либо предусмотреть упрощённый порядок их ликвидации. Гражданам, в свою очередь, рекомендуется своевременно закрывать ненужные карты и регулярно контролировать состояние счетов.

Ранее киберполиция предупредила об опасности отправки закрашенного фото банковской карты. При определённых условиях информацию могут восстановить мошенники и воспользоваться ей. В ведомстве пояснили, что некоторые инструменты рисования в телефонах не обеспечивают полной непрозрачности, а размытие лишь изменяет изображение, но не удаляет исходные данные. Кроме того, отдельные приложения могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии файлов, что теоретически позволяет извлечь первоначальный текст.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.