За отсутствие операций по карте банки могут списывать комиссию

«Экономическая логика банков понятна: неактивные счета требуют технической поддержки, отчётности перед регулятором, хранения данных, и банки перекладывают эти издержки на клиентов. Вопрос в том, справедлива ли такая практика по отношению к людям?» — уточняет специалист.
По мнению Асяевой, целесообразно законодательно обязать банки автоматически закрывать счета с нулевым балансом по истечении двух-трёх лет либо предусмотреть упрощённый порядок их ликвидации. Гражданам, в свою очередь, рекомендуется своевременно закрывать ненужные карты и регулярно контролировать состояние счетов.
Ранее киберполиция предупредила об опасности отправки закрашенного фото банковской карты. При определённых условиях информацию могут восстановить мошенники и воспользоваться ей. В ведомстве пояснили, что некоторые инструменты рисования в телефонах не обеспечивают полной непрозрачности, а размытие лишь изменяет изображение, но не удаляет исходные данные. Кроме того, отдельные приложения могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии файлов, что теоретически позволяет извлечь первоначальный текст.
