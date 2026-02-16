Каждая омская курица в среднем снесла 296 яиц за 2025 год

Также омские сотрудники Федеральной службы государственной статистики отмечают увеличение валового сбора зерна — на 104,4%, семян масличных культур — на 138,3% и картофеля — на 114,8%. При этом, производство в Омской области овоще сократилось, и составило 93,5% от уровня прошлого года. К неутешительным данным следует отнести сокращения в сфере животноводства. В регионе сокращается поголовье крупного рогатого скота — уменьшилось на 2,2%, овец — на 2,7% и птицы — на 0,3%.