Каждая омская курица в среднем снесла 296 яиц за 2025 год

Омскстат опубликовал годовой отчет об объеме производства в Омской области продукции в сельскохозяйственной сфере. И если омские курицы сохранили свою яйценоскость в прежнем объеме, то омские коровы пошли на рекорд, увеличив в 2025 году отдачу молока почти на 9% в сравнении с прошлым годом.
«Надой молока на одну омскую корову в сельскохозяйственных организациях с января по декабрь 2025 года увеличился на 8,9% и достиг 6771 килограмма. А средняя яйценоскость одной омской курицы-несушки сохранилась на уровне предыдущего года и составила 296 штук яиц», — говорится в отчете сообщении ведомства.
Также омские сотрудники Федеральной службы государственной статистики отмечают увеличение валового сбора зерна — на 104,4%, семян масличных культур — на 138,3% и картофеля — на 114,8%. При этом, производство в Омской области овоще сократилось, и составило 93,5% от уровня прошлого года. К неутешительным данным следует отнести сокращения в сфере животноводства. В регионе сокращается поголовье крупного рогатого скота — уменьшилось на 2,2%, овец — на 2,7% и птицы — на 0,3%.