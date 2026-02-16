Ричмонд
Названы причины ночных пробуждений: врач объяснил, что нарушает сон

Врач Хан: кортизол вызывает пробуждение в три часа ночи.

Источник: Комсомольская правда

Причиной внезапных пробуждений в три часа ночи является повышение уровня кортизола. Об этом заявил врач общей практики Амир Хан. Его цитирует Mirror.

«В период с двух до четырех утра организм находится в очень специфической фазе. В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — объяснил специалист.

Хан уточнил, что это является нормальным физиологическим процессом. Однако, если нервная система напряжена из-за стресса, тревоги или усталости, организм становится более чувствительным к изменениям гормонов и реагирует на рост кортизола ночным пробуждением. Подобный эффект может вызвать снижение уровня сахара в крови.

Ранее KP.RU писал, что правильное бодрствование является одной из основ полноценного сна. Сомнолог Михаил Полуэктов подробно рассказал, почему сегодня многие люди сталкиваются с бессонницей и как нормализовать сон.