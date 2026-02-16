Названы причины ночных пробуждений: врач объяснил, что нарушает сон

Причиной внезапных пробуждений в три часа ночи является повышение уровня кортизола. Об этом заявил врач общей практики Амир Хан. Его цитирует Mirror.
«В период с двух до четырех утра организм находится в очень специфической фазе. В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — объяснил специалист.
Хан уточнил, что это является нормальным физиологическим процессом. Однако, если нервная система напряжена из-за стресса, тревоги или усталости, организм становится более чувствительным к изменениям гормонов и реагирует на рост кортизола ночным пробуждением. Подобный эффект может вызвать снижение уровня сахара в крови.
