В свердловском ЗАГСе назвали самые популярные имена за 2025 год

Свердловский ЗАГС рассказал, как чаще всего родители называли детей в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника свердловского Управления ЗАГСа Наталья Храмова рассказала, какие имена в 2025 году стали самыми популярными, а какие — устарели. Чаще всего в ушедшем году родители выбирали для мальчиков имя Михаил, а среди девочек самым популярным стало имя София.

— Именем Михаил назвали 6% от общего количества мальчиков. Это 861 ребенок. София — 5% от общего количества девочек. Резкий интерес у родителей в 2025 году возник к имени Вера. Так назвали 194 ребенка, — рассказала Наталья Храмова.

В топе мужских имен также оказались Александр, Артем, Лев и Тимофей. Матвей, который ранее был в топе 2024 года, сдал позиции и оказался на шестом месте списка. Также менее популярными стали имена Степан, Семен и Богдан.

Среди женских имен самыми частыми стали Ева, Мария и Анна. Также популярность набирают Арина, Ксения, Кира, Мия, Маргарита и Агата. Меньше родители стали выбирать для новорожденных имена Надежда и Любовь. В разряд редких также перешли имена Юлия, Кристина, Ольга и Нина.