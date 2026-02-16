В свердловском ЗАГСе назвали самые популярные имена за 2025 год

Заместитель начальника свердловского Управления ЗАГСа Наталья Храмова рассказала, какие имена в 2025 году стали самыми популярными, а какие — устарели. Чаще всего в ушедшем году родители выбирали для мальчиков имя Михаил, а среди девочек самым популярным стало имя София.
— Именем Михаил назвали 6% от общего количества мальчиков. Это 861 ребенок. София — 5% от общего количества девочек. Резкий интерес у родителей в 2025 году возник к имени Вера. Так назвали 194 ребенка, — рассказала Наталья Храмова.
В топе мужских имен также оказались Александр, Артем, Лев и Тимофей. Матвей, который ранее был в топе 2024 года, сдал позиции и оказался на шестом месте списка. Также менее популярными стали имена Степан, Семен и Богдан.
Среди женских имен самыми частыми стали Ева, Мария и Анна. Также популярность набирают Арина, Ксения, Кира, Мия, Маргарита и Агата. Меньше родители стали выбирать для новорожденных имена Надежда и Любовь. В разряд редких также перешли имена Юлия, Кристина, Ольга и Нина.