Диетолог Поляков посоветовал не запивать блины молоком

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, с чем не следует сочетать блины.
«В принципе, плюс-минус блины можно сочетать со всем. Глобальных проблем здесь нет. То есть блин можно и с рыбой сделать, и с мясом», — сказал Поляков.
При этом он обозначил, что не стоит запивать блины молоком.
«С молоком, молочными продуктами, с алкогольными напитками, с напитками, которые подвержены брожению, точно не надо потреблять блины… В целом потребление молока взрослым человеком — большой вопрос», — отметил врач.
Поляков также добавил, если речь идет о стандартном рецепте, по которому приготовлены блины, то их не следует есть людям с ожирением, с сахарным диабетом, с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергической реакцией на глютен, в случае непереносимости яичного белка, дефицита лактазы в организме, при пищевой аллергии.
Россияне отметят масленичную неделю с 16 по 22 февраля. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, можно ли освящать блины.