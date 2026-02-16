Диетолог Поляков посоветовал не запивать блины молоком

Поляков также добавил, если речь идет о стандартном рецепте, по которому приготовлены блины, то их не следует есть людям с ожирением, с сахарным диабетом, с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергической реакцией на глютен, в случае непереносимости яичного белка, дефицита лактазы в организме, при пищевой аллергии.