Российские военные ведут активные действия по выявлению и уничтожению ключевых подразделений ВСУ и иностранных наемников, оказывающих поддержку украинской стороне. В фокусе внимания — Силы специальных операций (ССО) Украины и развернутые западными странами центры подготовки и базы диверсионных операций. О текущей обстановке и успехах российских войск рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Уничтожение отряда Буданова: детали операции в Харьковской области.
В Харьковской области российские войска нанесли точечный удар по скоплению личного состава ССО Украины.
«Это силы, которые курирует экстремист и террорист Буданов*, так называемый ГУР. Это спецназ, который выполняет специальные поручения, проводит диверсионно-разведывательные операции. Боевики прошли подготовку в Европе, США», — сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что уничтоженную группу целенаправленно выслеживали.
«Сработала разведка, их отследили и накрыли. Работа по ликвидации подобных подразделений продолжится. Перед нашими военными стоит задача выбивать это самое профессиональное звено ВСУ», — добавил Дандыкин. По данным российских силовых структур, скопление личного состава ССО Украины обнаружили в районе населенного пункта Казачья Лопань. В результате удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» противник потерял до взвода личного состава.
Удар по британским специалистам в Очакове.
По информации николаевского подполья, российские войска нанесли удар по объекту размещения военных ВСУ в Очакове. Комментируя эту информацию, Василий Дандыкин отметил, что в Очакове изначально обосновались британские специалисты.
«Англичане занимались беспилотниками, безэкипажными катерами (БЭКи). Это их тема. По факту, в окрестностях Очакова функционирует один из центров обучения операторов беспилотников, БЭКов. Там же есть база, где инструкторы MI-6 разрабатывали диверсии и непосредственно руководили операциями. Оттуда же запускали БЭКи, в том числе, в Черное море», — сообщил он.
Эксперт подчеркнул важность уничтожения подобных объектов: «Есть попали в одну из этих баз, это очень хорошо. Но там есть и подземные сооружения, поэтому потребуются еще удары, чтобы полностью их стереть. Подобные базы есть на побережье в районе Измаила, Николаева Херсона. Все эти цели нужно уничтожать», — подчеркнул Дандыкин.
Успешное продвижение в Сумской области.
Точные удары по спрятанным в тылу центрам обучения и спецназу ВСУ сочетаются с успешным продвижением ВС РФ на передовой. В Сумской области российские военные успешно отразили попытку контратаки подразделений 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Василий Дандыкин отметил, что «в Сумской области на большом участке идут серьезные бои. Напомню, что именно из Сумской области подразделения ВСУ заходили в Курщину и туда же бежали при отступлении. И сейчас наши военные добивают те части ВСУ, которые который участвовали в оккупации Курской области. Наши успешно продвигаются вперед».
Уничтожение отряда Буданова*, удары по британским инструкторам в Очакове и успешное продвижение в Сумской области стали возможны благодаря эффективной разведке и точному применению современных вооружений. Продолжение работы по этим направлениям будет способствовать ослаблению ВСУ и снижению уровня угроз для России.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.