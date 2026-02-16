Точные удары по спрятанным в тылу центрам обучения и спецназу ВСУ сочетаются с успешным продвижением ВС РФ на передовой. В Сумской области российские военные успешно отразили попытку контратаки подразделений 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Василий Дандыкин отметил, что «в Сумской области на большом участке идут серьезные бои. Напомню, что именно из Сумской области подразделения ВСУ заходили в Курщину и туда же бежали при отступлении. И сейчас наши военные добивают те части ВСУ, которые который участвовали в оккупации Курской области. Наши успешно продвигаются вперед».