Особый формат госаттестации будет продлён для учеников приграничных регионов

Особый порядок проведения государственной итоговой аттестации сохранится для выпускников школ в трёх приграничных регионах России. Такое решение принято в связи с непростой оперативной обстановкой. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: Life.ru

«К сожалению, сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году», — заявил министр.

Как уточнил Кравцов, у выпускников этих регионов будет право выбора. Они смогут сдавать единый государственный экзамен или основной государственный экзамен в стандартном режиме. Альтернативный вариант — получить аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, то есть без прохождения итоговых испытаний в форме ЕГЭ или ОГЭ.

Министр также добавил, что возможность воспользоваться упрощённой процедурой получат все образовательные учреждения приграничных территорий, которые войдут в специальный перечень. Соответствующий приказ утвердит список школ, для которых будет сделано исключение из общих правил.

Ранее стало известно, что более трети иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. В четвёртом квартале 2025 года экзамен на уровень, необходимый для получения разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. В итоге успешно справились 87,9%, однако 35,5% провалили тестирование при первой попытке.

