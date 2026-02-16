Особый формат госаттестации будет продлён для учеников приграничных регионов

Ранее стало известно, что более трети иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. В четвёртом квартале 2025 года экзамен на уровень, необходимый для получения разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. В итоге успешно справились 87,9%, однако 35,5% провалили тестирование при первой попытке.