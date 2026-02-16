Особый формат госаттестации будет продлён для учеников приграничных регионов

«К сожалению, сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году», — заявил министр.
Как уточнил Кравцов, у выпускников этих регионов будет право выбора. Они смогут сдавать единый государственный экзамен или основной государственный экзамен в стандартном режиме. Альтернативный вариант — получить аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, то есть без прохождения итоговых испытаний в форме ЕГЭ или ОГЭ.
Министр также добавил, что возможность воспользоваться упрощённой процедурой получат все образовательные учреждения приграничных территорий, которые войдут в специальный перечень. Соответствующий приказ утвердит список школ, для которых будет сделано исключение из общих правил.
Ранее стало известно, что более трети иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. В четвёртом квартале 2025 года экзамен на уровень, необходимый для получения разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. В итоге успешно справились 87,9%, однако 35,5% провалили тестирование при первой попытке.
