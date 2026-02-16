Британец из-за измены лишился наследства в размере 526 млн рублей

Гэри признал, что в 2008 году он действительно был уличен в неверности, что вызвало недовольство со стороны матери. Однако он напомнил, что в том же году Джин составляла другое завещание, согласно которому имущество распределялось поровну между ним, его сестрой Сандрой Томас и ее супругом Ллойдом Томасом. По мнению Гэри, если бы мать действительно затаила обиду, она бы прямо выразила это, а не хранила молчание. Он уверен, что на решение матери повлияла его сестра.