Британец из-за измены лишился наследства в размере 526 млн рублей

Гражданин Великобритании Гэри Макдугалл инициировал судебное разбирательство с целью оспорить завещание своей матери, согласно которому он не получил предполагаемого многомиллионного наследства, сообщает Daily Mail.
Мужчина, которому исполнилось 70 лет, ожидал, что после кончины его матери— Джин Макдугалл — в 2020 году он унаследует примерно 5 миллионов фунтов стерлингов (около 526 миллионов рублей). Однако последняя воля женщины не предусматривала для него никаких средств. Причиной такого решения могло стать желание матери наказать сына за измену жене.
Гэри признал, что в 2008 году он действительно был уличен в неверности, что вызвало недовольство со стороны матери. Однако он напомнил, что в том же году Джин составляла другое завещание, согласно которому имущество распределялось поровну между ним, его сестрой Сандрой Томас и ее супругом Ллойдом Томасом. По мнению Гэри, если бы мать действительно затаила обиду, она бы прямо выразила это, а не хранила молчание. Он уверен, что на решение матери повлияла его сестра.
Тем не менее, представители супругов Томас предположили, что со временем отношение Джин к сыну могло измениться. В ответ на это Гэри обвинил сестру и ее мужа в неправомерном использовании средств Джин, уточнив, что супруги израсходовали на личные нужды около 1,6 миллиона фунтов стерлингов (около 168 миллионов рублей) еще при жизни женщины.
Сандра и Ллойд признали факт растраты, однако настаивают на том, что не считают эти действия незаконными, поскольку, по их мнению, деньги в любом случае перешли бы к ним. Процесс по данному делу продолжается.
Ранее также стало известно, что итальянский модельер Валентино Гаравани не оставил прямых наследников на свое состояние примерно в 2 миллиарда долларов.