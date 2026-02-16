В России очередные выходные будут трехдневными — с 21 по 23 февраля

В марте праздничные дни, приуроченные к Международному женскому дню, продлятся с 7 по 9, это суббота, воскресенье и понедельник. Майские праздники разделятся на два трехдневных выходных: с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота-понедельник). В июне, на День России, выходные продлятся с 12-го (пятница) по 14-е число (воскресенье). День народного единства 4 ноября (среда) также будет нерабочим. А следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года.