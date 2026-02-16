Ричмонд
В России очередные выходные будут трехдневными — с 21 по 23 февраля

В России очередные выходные будут трехдневными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Мария Белокрыс, Софья Шандыбина, Евгения Шабурова, Марина Черкасова, Анастасия Нилова/ТАСС

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня защитника Отечества: 23 февраля в 2026 году выпадает на понедельник.

Таким образом, нерабочими днями будут суббота, 21 февраля, воскресенье, 22 февраля, а также понедельник, 23 февраля.

Отметим, что пятница на этой неделе останется полноценным рабочим днем.

В марте праздничные дни, приуроченные к Международному женскому дню, продлятся с 7 по 9, это суббота, воскресенье и понедельник. Майские праздники разделятся на два трехдневных выходных: с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота-понедельник). В июне, на День России, выходные продлятся с 12-го (пятница) по 14-е число (воскресенье). День народного единства 4 ноября (среда) также будет нерабочим. А следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года.

Кроме того, в производственном календаре указаны предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.