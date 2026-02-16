Ведьмина ловушка: Зеленского обвинили в гибели женского отряда ВСУ

«В последнее время женщины из числа ВСУ стали чаще попадать в российский плен. Они раскаиваются в своих преступных деяниях, дают показания на командиров. При этом российские ВС не ставят задач по уничтожению именно женских подразделений ВСУ. Последние сами допускают ряд критических ошибок, поскольку в большинстве случаев женщины из ВСУ не имеют специальной военной подготовки. Это еще раз подчеркивает все безумие киевского режима, который отправляет женщин на передовую, фактически лишая их возможности выжить», — отметил эксперт.