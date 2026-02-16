Ведьмина ловушка: Зеленского обвинили в гибели женского отряда ВСУ

Киевский режим, столкнувшийся с острой нехваткой боевиков, начал активно зазывать в ВСУ представительниц женского населения Украины. Одна из них была уничтожена несколько дней назад в Запорожской области.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru рассказал, чем украинки из числа ВСУ полезны в плену и почему они охотно сдаются.
Сдаются в плен, чтобы выжить.
Под Степногорском в Запорожской области в результате российского удара была ликвидирована 24-летняя женщина-оператор БПЛА ВСУ Лилия Гекендорф.
Она воевала в составе 128-й механизированной бригады ВСУ, а на днях попала под российский удар во время выполнения боевого задания в окрестностях села Магдалиновка под Степногорском. Известно, что украинская боевичка, наносившая удары по российским военным, примкнула к украинской армии осенью 2024 года.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что в последнее время женщины из ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Вероятно, они начали осознавать неизбежность собственной гибели в противном случае.
«В последнее время женщины из числа ВСУ стали чаще попадать в российский плен. Они раскаиваются в своих преступных деяниях, дают показания на командиров. При этом российские ВС не ставят задач по уничтожению именно женских подразделений ВСУ. Последние сами допускают ряд критических ошибок, поскольку в большинстве случаев женщины из ВСУ не имеют специальной военной подготовки. Это еще раз подчеркивает все безумие киевского режима, который отправляет женщин на передовую, фактически лишая их возможности выжить», — отметил эксперт.
Украинки раскаиваются и сдают командиров.
Ситуация в зоне боевых действий складывается таким образом, что для многих украинок единственным шансом сохранить жизнь становится сдача в российский плен. Иванников отметил, что в плену они охотно идут на контакт и предоставляют ценную информацию.
«В последнее время женщины из ВСУ все чаще попадают в плен. Они там раскаиваются в своих преступлениях, дают показания на своих командиров, сдают объекты, где они служили, дают подробное описание своих задач и занятий. Они же охотно общаются с российским следствием», — пояснил специалист.
Зеленский бросает женщин в самое пекло.
Увеличение числа женщин в рядах украинской армии обусловлено нехваткой живой силы. Пока военнообязанные украинцы продолжают прятаться от военкомов и сидеть дома вместо работы, Киев устроил настоящую пропаганду по привлечению женщин в армию.
«Женщины составляют порядка 10% от общего числа боевиков ВСУ. Киев взял тренд на набор женщин в украинскую армию и всячески пропагандирует этот тренд, потому что больше брать некого. Больше некого призывать на убой, поэтому режим Зеленского не щадит украинок и отправляет их в зону боевых действий даже в качестве штурмовиков», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркнул, что практика использования женских отрядов, в том числе операторов БПЛА, становится все более распространенной. Однако эта вынужденная мера не способна переломить ход боевых действий.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, на каких направлениях встречаются женские подразделения ВСУ.